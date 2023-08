Opfikon – Hindernisse erkennen und Fehler früh vermeiden Die Regionalkonferenz von «glow. Das Glattal» im Opfiker Feuerwehrgebäude widmete sich der UNO-Behindertenrechtskonvention. «glow. Das Glattal»

Die Protagonisten von links: Elisabeth Hildebrand, Urs Lüscher, Anja Reichenbach mit ihrem vierbeinigen Assistenten Demon sowie Glow-Präsidentin Edith Zuber. Foto: PD

Glow-Präsidentin Edith Zuber und Christina Doll von der Geschäftsstelle boten den Stadt- und Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten sowie den -schreiberinnen und -schreibern Einblick in die Umsetzung dieser vielfältigen Bestimmungen auf kommunaler Ebene. Vom Fach berichteten Elisabeth Hildebrand von der kantonalzürcherischen Koordinationsstelle für Behindertenrechte, Anja Reichenbach (Fachmitarbeiterin für Projekte der Behindertenkonferenz Kanton Zürich, BKZ) sowie Urs Lüscher, seinerseits Ustermer Gemeinderat und Vertreter des schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Reichenbach und Lüscher (beide sehbehindert) erzählten von ihren eigenen recht mühevollen Erfahrungen im Alltag und im Umgang mit Gemeinde- oder Stadtverwaltungen.

Konvention noch keine zehn Jahre verbindlich

«Erst im Jahr 2014 hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Ausgesprochen spät im Vergleich zu anderen Ländern», klärten die drei auf. Auch das Faktum, dass in der Schweiz rund 20 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Form mit einer Behinderung leben müssen, sorgte für einen Aha-Moment. Vielen Leuten sehe man diese Beeinträchtigungen gar nicht an. «Diese Leute wollen von der Gesellschaft nicht bemitleidet werden und quasi als Bittsteller auftreten, wenn sie zur Bewältigung eines normalen Tages etwas brauchen», stellte Urs Lüscher unmissverständlich dar. Es gehe um Inklusion, also Miteinbeziehung der Behinderten.

Regionale Lösungen dank Glow?

Wie sich in Uster zeigte, konnten die drei Gäste gemeinsam in einer eigens geschaffenen Fachkommission viel bewirken. Allerdings brauchte diese Pionierarbeit viel Zeit, um in Verwaltungen Fuss fassen zu können. Projektbezogene Finanzierungen von Anfang an seien viel günstiger, als am Schluss noch «behindertengerechte» Nachbesserungen dran zu hängen, betonten die Speaker. In der abschliessenden Diskussionsrunde kam die Idee auf, dieses kantonale Beratungsangebot eventuell für die Glow-Region als Ganzes in Anspruch nehmen zu können, statt nur für einzelne Gemeinden oder Städte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.