Experte zu Vorfall in Bülach – «Hinter Cyberangriffen stehen professionell organisierte Kriminelle» Die Stadtverwaltung von Bülach ist weiterhin nur eingeschränkt erreichbar. Ein Experte für Cybersicherheit erklärt, wie man Angriffe früh erkennt. Thomas Mathis

Die IT-Systeme der Stadt Bülach wurden bei einem Cyberangriff lahmgelegt. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Bei der Stadt Bülach kam es zu einem Hackerangriff, wie sie am Montagabend in einer Mitteilung schreibt. Man habe den Vorfall am Montag erkannt, auf die Einschränkung wurde bereits im Lauf des Montags auf der Website der Stadt hingewiesen. Was genau vorgefallen ist, ist nicht näher bekannt. Die Stadt will derzeit noch nicht mehr dazu sagen. Ebenfalls noch nicht klar ist, ob Daten gestohlen wurden. In der Medienmitteilung ist lediglich von einem Cybersecurity-Vorfall die Rede.