Trotz Impfungen keine Beruhigung – Hinter den Zürcher Gefängnismauern brodelt es Die Impfquote hinter Gittern ist ähnlich hoch wie im Kanton Zürich. An einigen strengen Massnahmen wird trotzdem festgehalten. Das sorgt für Spannungen. Corsin Zander

Wer in der Pöschwies Besuch empfängt, muss momentan eine Maske tragen oder hinter einer Trennscheibe sitzen. Foto: Thomas Egli

Die Situation in den Zürcher Gefängnissen ist angespannt. Ein Gefangener, der in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies sitzt, sagt dieser Zeitung am Telefon: «Es ist unerträglich hier. Es kocht. Es brodelt. Auch die Aufseher finden es nicht mehr lustig.» Ein Mitarbeiter von Justizvollzug und Wiedereingliederung (Juwe) spricht von einer «zum Teil angespannten Situation».

Obwohl mehr als die Hälfte der Gefangenen geimpft seien, verfüge die Gefängnisdirektion noch immer scharfe Massnahmen, kritisiert der Gefangene. Bei Kontakt mit Corona-Infizierten müssten doppelt Geimpfte weiterhin in Quarantäne.