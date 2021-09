Reportage: Wahl in Deutschland – Hinter Rafz bewegt «dä Ladde» mehr als Laschet Ein Besuch in der Grenzgemeinde Dettighofen zeigt, dass die Kanzlerfrage die Menschen herausfordert – und andere Themen doch näher liegen als der Machtwechsel in Berlin. Christian Wüthrich

Helmut Metzger mit seinem Traktor vor der Gemeindeverwaltung in Baltersweil hat schon brieflich gewählt. Er setzt auf die bürgerliche Union, obschon er den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet nicht so toll findet. Foto: Christian Wüthrich

Im weitläufigen Grenzforst gleich hinter dem «Cheibenwinkel» beginnt Deutschland. Hier überquert man auf der Bergstrasse von Rafz her kommend nach wenigen Minuten die Landesgrenze und erreicht ein paar Meter weiter an der L163 – der einzigen Verbindungsstrasse zum Jestetter Zipfel – die «Neue Welt». So heisst die Stelle an der grossen Kreuzung auf einer Anhöhe etwas ausserhalb von Baltersweil. Es ist das erste kleine Dorf im Landkreis Waldshut, wo vieles ähnlich und einiges doch sehr anders anmutet.

Beim Gang durchs die Strassen des beschaulichen Örtchens merkt man rasch, dass hier Wahlkampf herrscht. An den Strassenlaternen hängen Plakate der CDU, der Grünen, der SPD und auch der AfD. Während die Eidgenossenschaft ennet dem Wald am Sonntag über die Ehe für alle und die «99-Prozent-Initiative» der Juso abstimmt, entscheiden die Stimmberechtigten in Deutschland gleichentags über die wichtigste politische Personalfrage seit langem: Wer soll nach sechzehn Jahren Angela Merkel an der Spitze der Bundesregierung die Macht übernehmen?