Menschen im Unterland – Hip-Hop-Tänzerin Elena Preiswerk (18) aus Glattbrugg Mit 14 hat sie das Tanzen für sich entdeckt, mit 18 ist sie Teil einer Profigruppe. Elena Preiswerk hat aber auch noch andere Pläne. Sibylle Meier

Elena Preiswerk ist begeisterte Tänzerin – und gehört mittlerweile einer professionellen Gruppe an. Foto: Sibylle Meier

«Dieser innige Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, ist unbeschreiblich. Ich bin dann sehr bei mir», beschreibt die Hip-Hopperin Elena Preiswerk ihre Gefühle. Vor rund vier Jahren hat die 18-Jährige das Tanzen für sich entdeckt und wurde von ihrer Lehrerin Fabienne Schneider gefördert. Inzwischen konnte sie der professionellen Basler Tanzgruppe Casa del Fuego beitreten.

Regelmässig ist Elena Preiswerk bei Aufführungen involviert und nimmt auch an Wettbewerben im In- und Ausland teil. Gern unterrichtet sie zudem wöchentlich zwei Kindertanzgruppen und investiert viele Trainingsstunden in Bewegung. Neben dieser grossen Leidenschaft engagiert sie sich bei der Jungwacht Blauring und ist damit beschäftigt, die Maturitätsschule für Erwachsene zu absolvieren, damit sie in naher Zukunft an der Universität Basel Archäologie studieren kann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.