Sportzentrum in Bülach – Hirslen in Bülach nach Brand geschlossen Im Eingangsbereich des Sporzentrums Hirslen in Bülach hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Nun ist es für die Öffentichkeit geschlossen. Daniela Schenker Martin Liebrich

Im Eingangsbereich des Sportzentrums Hirslen hat es gebrannt. Es ist vorübergehend geschlossen. Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Die in Grossbuchstaben abgefasste Nachricht auf der Website der Stadt Bülach lässt es erahnen: da muss etwas passiert sein. Und tatsächlich: «Aufgrund eines Brandes sind das Hallenbad, Wellness und Kunsteisbahn, bis und mit Mittwoch, 23.2.22, geschlossen», steht da. Eine Nachfrage im Sportzentrum Hirslen bleibt unbeantwortet. «Zur Zeit sind alle Mitarbeiter besetzt. Wir bitten Sie um etwas Geduld, oder rufen Sie uns später an», sagte am Montagabend eine Frauenstimme in Endlosschleife. Doch was war passiert? Antwort gibt Stadtrat Daniel Ammann, Ressortleiter Bevölkerung und Sicherheit der Stadt Bülach. «Ja, es hat gebrannt. Der Brand am frühen Montagmorgen vom Sicherheitsdienst entdeckt worden.» Die Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz zwischen 2.30 und 3 Uhr morgens. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Geraucht hat eine Maschine.