Frauen in der Altersphase der Abänderung g e t r a u e n si ch e r s t gar ni c ht z u sa ge n , w enn ih ne n unwo h l i s t . Dab e i sind die Symp t ome alles andere als ein Ponyhof Foto: iStock

Man würde am liebsten in einen Kühlschrank verschwinden, wenn sie kommen. Diese heimtückischen, unberechenbaren Wärmeattacken, die Frauen ab 45 überfallen und für einen kurzen Moment aus dem Konzept bringen. Vor einiger Zeit war ich in einem Gespräch mit dem CEO einer bekannten Firma, als ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Heissluftbläser habe mich unverhofft ins Visier genommen. Man versucht in so einer Situation natürlich Haltung zu bewahren und unbeirrt weiterzureden. In Tat und Wahrheit fühlt man sich ziemlich hilflos und bildet sich alles Mögliche ein – etwa, dass einen das Gegenüber als verlegenen Teenager mit hochrotem Kopf wahrnehme. Meistens stimmt das gar nicht. Unangenehm ists allemal.