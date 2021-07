Klimawandel im Alltag – Hitzewelle in den USA und Kanada ist «Warnung» Die Hitzewelle in Nordamerika wäre laut Klimaforschern ohne den Klimawandel so gut wie unmöglich gewesen. Auch die Schweiz muss sich auf Extremtemperaturen von bis zu 50 Grad einstellen. Benjamin von Brackel

Eine sogenannte Hitzeglocke hat sich auf die Region abgesenkt: Mann in Oregon, USA ruht sich nach einem Tag Arbeit in der Hitze aus. Foto: Nathan Howard (AP Photo via Keystone)

Während Feuerwehrleute in British Columbia noch immer versuchen, die über 100 Waldbrände einzudämmen, und Polizisten und Katastrophenhelfer den abgebrannten Ort Lytton sichern und begutachten, versuchen Wissenschaftler zu erklären, was da gerade im Westen der USA und Kanadas passiert ist. Um fast fünf Grad Celsius hatte eine Hitzewelle den bisherigen Temperaturrekord in Kanada gebrochen. 49,6 Grad Celsius waren in Lytton gemessen worden, ehe der 250-Seelen-Ort in den Flammen aufging.

Ohne den Klimawandel wäre solch ein Ereignis praktisch unmöglich gewesen. Zu dem Schluss kommen mehr als zwei Dutzend Wissenschaftler der sogenannten World Weather Attribution Initiative. Eine Woche lang haben sie Wetterdaten der heissesten Tage gesammelt und in statistische Modelle gespeist. Da die Spitzentemperaturen so weit ausserhalb der gewohnten Temperaturen lagen, fiel es der Gruppe allerdings schwer, die Seltenheit einer solchen Hitzewelle abzuschätzen. Der realistischsten Annahme zufolge war es ein Jahrtausendereignis.