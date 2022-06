Temperaturen über 30 Grad – Hitzewochenende steht bevor – Badis rechnen mit Ansturm Am Samstag und Sonntag wird es im Unterland heiss. Der sonst schon rekordverdächtige Saisonstart der Badis wird dadurch nochmals verbessert. Flavio Zwahlen

Das Freibad Schluefweg rechnet am Samstag und Sonntag mit je 3000 bis 3500 Gästen. Voll wäre die Badi in Kloten mit gleichzeitig rund 4000 Leuten. Foto: Leo Wyden

34 Grad am Samstag, 35 Grad am Sonntag: Die Schweiz wird von einer Hitzewelle überrollt. Besonders erfreut darüber sind die Badis in der Region. Im Freibad in Bülach werden an den beiden Tagen jeweils 2500 bis 3000 Gäste erwartet. Patrick Disch, Leiter Sport bei der Stadt Bülach, sagt: «Die Hoffnung bei solchen Hitzetagen ist immer, dass wir die magische Marke von 3000 Besucherinnen und Besuchern knacken.»