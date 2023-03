Teurer Neubau – Hitzige Debatte über Millionen-Bauprojekt in Weiach Nicht alle in Weiach sind sich einig über das Bauprojekt der Gemeinde und der Schule. Eine Einordnung. Astrit Abazi

So könnte der Innenhof der Schule Weiach aussehen. Visualisierung: Graf Biscioni Architekten AG

28,3 Millionen Franken – es ist eine schwindelerregende Summe, welche Weiach für den Bau des Infrastrukturprojekts «Zukunft 8187» in die Hand nehmen muss. Seit über einem Jahr wird geplant und laufend über den Stand des Projekts informiert. In knapp drei Monaten wird an der Urne darüber abgestimmt. Und jetzt kochen die Emotionen über.