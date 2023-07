Einst dienten sie den Bauern als Transportmittel – heute sind sie auch eine Tourismusattraktion: Die kleinen Seilbahnen in den Bergen. Foto: Engelberg-Titlis Tourismus

Waldibergbahn, Bristen UR: Der Passagier braucht hier Münz

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die Fahrt mit dem Waldiberg-Bähnli entlockt dem Newsdeskredaktor Olivier Leu mehr als nur einen Jauchzer. Video: Joëlle Anders und Olivier Leu

Fast hätten wir wieder umdrehen müssen, um in Amsteg Münz zu wechseln. Doch im Auto findet sich glücklicherweise ein Säckchen voller Ein- und Zweifränkler, die eigentlich für die Waschanlage gedacht sind. Nun retten sie unser Bergabenteuer. Denn: Die Kistenbahn, die auf den Waldiberg führt, wird in Selbstbedienung gestartet. Und: Um die Bahn in Bewegung zu setzen, müssen wir Geld einwerfen. Ansonsten haben wir uns gut vorbereitet – leichtes Gepäck und Badehose an einem Tag, an dem das Thermometer im Tal 30 Grad anzeigt. In der kleinen offenen Seilbahn beginnt das Abenteuer noch vor der Wanderung.