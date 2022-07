Bierfest in Zweidlen – Hochbetrieb an der «Party aller Partys» Mit dem Bierfest wurde am Samstagabend das dreiteilige Zweidler Fäscht nach zwei Jahren Zwangspause eröffnet. Rund 800 Gäste schauten vorbei. Ruth Hafner Dackermann

Der 80-jährige William Jäger (links) lebt in Deutschland und ist zu Besuch bei seiner Familie in der Schweiz. Er wollte sich das Fest nicht entgehen lassen. Foto: Sibylle Meier

Lederhosen und Dirndl traf man am Samstagabend in Zweidlen sehr oft an, sogar schon bei den Kleinsten. So zum Beispiel bei Linda aus Oberglatt und Nadia aus Eglisau. Beide trugen Lederhosen. «Wir wechseln ab: einmal Dirndl, einmal Lederhosen», erklärte Nadia. Die beiden Frauen waren vor drei Jahren zum ersten Mal auf die «Zweidler Wiesn» gekommen. «Das letzte Mal war super», erinnert sie sich. Beide hofften auf fetzige Musik. «Wenn man zum Tanzen hierhergekommen ist, kann man nicht sitzen bleiben.»