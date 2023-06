Schule und Politische Gemeinde – Hochfelden winkt Rechnungen durch Einzige Traktanden an der Hochfelder Gemeindeversammlung waren zwei Rechnungen. Beide wurden diskussionslos genehmigt. Daniela Schenker

55 Stimmberechtigte (4 Prozent) befanden am Mittwochabend in der Hochfelder Mehrzweckhalle zuerst über die Rechnung 2022 der Politischen Gemeinde. Diese schliesst bei einem Aufwand von 7,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 8,5 Millionen Franken mit einem Plus von 828’000 Franken. Sie wurde von den Anwesenden diskussionslos genehmigt.

Auch die Rechnung der Primarschule 2022 fand einhellige Zustimmung. Sie schliesst bei einem Aufwand von 4,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 4,5 Millionen Franken mit einem Plus von 322’000 Franken.

