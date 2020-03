Vorlage mit Sprengkraft – Hochhäuser dürfen länger Schatten werfen Um die Städte zu verdichten, sollen Hochhäuser künftig näher an Nachbargebäude gebaut werden dürfen. Der Regierungsrat lockert eine entsprechende Regelung, die Anwohner vor Schattenwurf schützt. Michel Wenzler

Schwindelerregende Höhe, langer Schattenwurf: Der Wintower in Winterthur. Marc Dahinden

Schattenwurf – beim Gedanken daran verfinstert sich bei manchen Bürgern die Miene schlagartig. Viele Grossprojekte im Kanton Zürich waren in den vergangenen Jahren besonders dort heftig umstritten, wo sie gebaut werden sollten. Das prominenteste Beispiel in der Vergangenheit waren wohl die Pläne für das neue Fussballstadion in Zürich.