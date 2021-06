Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Unglück in Florida – Hochhaus in Miami Beach teilweise eingestürzt Was das zwölfstöckige Wohnhaus zum Einsturz gebracht hat, ist unbekannt. Rund 80 Rettungskräfte-Einheiten sind vor Ort. Es werden viele Opfer befürchtet.

Das Hochhaus ist in der Nacht in Miami Beach teilweise eingestürzt. Foto: Twitter

In Miami Beach ist in der Nacht auf Donnerstag ein zwölfstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Dies berichten mehrere US-Medien. Über mögliche Opfer ist derzeit noch nichts bekannt. Die Einsatzkräfte stehen in einem Grosseinsatz. 80 Feuerwehreinheiten sind den Angaben zufolge im Einsatz. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der 88 Street und Collins Avenue in Miami Beach.

Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt. Quelle: Google Earth Das 11-stöckige Gebäude liegt an einer vermeintlichen Traumlage. Quelle: Google Earth 1 / 2

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.