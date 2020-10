Inferno in Hafenstadt – Hochhaus in Südkorea steht komplett in Flammen In der Millionenstadt Ulsan brennt ein 33-stöckiges Gebäude lichterloh. Darin sollen sich über 100 Wohnungen befinden. Über Tote oder Verletzte ist noch nichts bekannt.

In der südkoreanischen Industrie- und Hafenstadt Ulsan ist ein 33-stöckiges Hochhaus in Brand geraten. Es war zunächst unklar, ob es Verletzte oder Todesopfer gab, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete. Es werde angenommen, dass das Feuer am späten Abend im zwölften Stock des Gebäudes ausgebrochen sei. Die Flammen hätten sich bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet. Bilder im südkoreanischen Fernsehen zeigten, wie das Gebäude hell in Flammen stand. Die Feuerwehr der 1,2 Millionen-Stadt im Südosten des Landes habe versucht, die Bewohner des Gebäudes so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.

SDA/step