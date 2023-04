Wohnungen als Option – Hochhaus mit Coop und Otto’s in Kloten verkauft Die markante Liegenschaft Unique im Klotener Stadtzentrum wechselt die Eigentümerschaft. Die Käuferin kann sich an der Kreuzung Wilder Mann neu auch Wohnungen vorstellen. Daniela Schenker

Die Liegenschaft an der Kreuzung Wilder Mann im Klotener Stadtzentrum hat eine neue Besitzerin. Foto: PD

Die Liegenschaft Schaffhauserstrasse 146 in Kloten ist ein Blickfang. Weniger wegen ihrer Schönheit als vielmehr aufgrund ihrer Höhe. Mit neun Stockwerken überragt sie alle anderen Gebäude im Umkreis. Wohl deshalb trägt das heute eher schmucklose Haus an der Wilden-Mann-Kreuzung in Kloten den Namen Unique.

Nun wechselt der markante Bau aus dem Jahr 1976 die Eigentümerschaft.