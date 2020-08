Unbeliebter Nützling – Hochsaison für Wespenbekämpfer Der durchgehend warme und oft trockene Frühling hat den Wespen beim Bau ihrer Nester geholfen. 2020 könnte damit ein ähnlich intensives Jahr für die Schädlingsbekämpfer werden wie 2018. Manuel Navarro

Für die Wespen ist es ein gutes Jahr. Deshalb wurden in den vergangenen Wochen viele Nester entfernt. Foto: Keystone, David & Micha Sheldon

Wespen können einem derzeit den Aufenthalt im Freien ganz schön verderben. Fleisch, Süsses oder Bier haben geradezu eine magische Anziehungskraft auf die gelb-schwarzen Insekten. Nicht nur am Tisch machen sie sich bemerkbar, sondern auch bei den zuständigen Stellen, die sich um ihre Bekämpfung kümmern. So meldet die Stadt Zürich 249 Wespeneinsätze der Ortsfeuerwehren. Eine hohe Zahl im Vergleich zum Vorjahr, als nur 96 gezählt wurden. Vielerorts ist allerdings nicht mehr die Feuerwehr dafür zuständig, was eine statistische Erfassung erschwert. Die Feuerwehr der Gemeinde Regensdorf bittet, sich bei Wespennestern direkt bei einem spezialisierten Schädlingsbekämpfer zu melden. Eines dieser Unternehmen ist die Anticimex AG in Glattbrugg.