Neuvorstellung – Hochspannung im Q-Stall Mit dem Q4 e-tron erweitert Audi sein Angebot an Elektroautos. Der SUV kommt auch in einer Coupé-Variante sowie mit Reichweiten bis 520 Kilometer. Thomas Geiger

Mit dem Q4 e-tron lanciert Audi einen Elektro-SUV auf der Konzernplattform MEB. Foto: Audi Überraschend geräumig: Der knapp 4,6 Meter lange SUV bietet 520 bis 1490 Liter Kofferraumvolumen. Foto: Audi Etwas später folgt mit dem Q4 e-tron Sportback eine Schrägheckvariante. Foto: Audi 1 / 4

Gelernt ist gelernt: So wie der VW-Konzern erfolgreich seine Verbrenner-Modelle auf dem Modularen Querbaukasten MQB konstruiert und quer durch alle Marken und diverse Segmente verteilt hat, wiederholen die Niedersachsen dieses Modell mit dem Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB. Nach VW und Skoda darf jetzt auch Audi ran: Die Ingolstädter bringen im Sommer auf dieser Basis den Q4 e-tron in Stellung. Und weil sie ein bisschen später an der Reihe sind, dürfen sie gleich doppelt durchstarten: Nach dem konventionell geschnittenen Q4 im Juni folgt ein paar Wochen später noch das SUV-Coupé mit der Bezeichnung Sportback.

Der 4,60 Meter lange Q4 ist zwar auf Anhieb als Elektroauto und als Audi einer neuen Ära zu erkennen, bleibt aber so nah am Gelernten und Gewohnten, dass er niemanden verschreckt und den Wechsel zwischen den Welten leicht macht. Das Aha-Erlebnis wartet dagegen im Innenraum. Nicht wegen des Ambientes, das anders als beim Plattformbruder VW ID.4 weniger revolutionär erscheint und angenehm vertraut wirkt, sondern wegen des üppigen Platzangebots. Während man sich vorne fühlt wie in einem Q5, haben die Hinterbänkler mehr Beinfreiheit als im Q7. Und weil es in einem Elektroauto keinen Mitteltunnel gibt, haben sie vorn zwischen den Sitzen nun Platz für eine riesige Ablage, in die sogar ein iPad passt.

Während Auftritt und Ambiente neu sind, kennt man die Technik unter dem Blech aus dem Konzern. Los geht es zunächst mit drei Varianten: mit Heckantrieb und 125 kW oder 150 kW (170 oder 204 PS) sowie als Allradversion mit einem zweiten Motor an der Vorderachse und 220 kW (299 PS). Als schnellster in der Familie schafft er den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden. Den Strom liefern Akkus mit einer Netto-Kapazität von 52 oder 77 kWh, für die Audi Normreichweiten bis zu 520 Kilometern ausweist. Geladen wird dabei Wechselstrom mit bis zu 11 und Gleichstrom mit maximal 125 kW, sodass unter idealen Bedingungen binnen zehn Minuten der Strom für 130 Kilometer nachgeladen ist. In der Schweiz wird der Q4 e-tron ab Juni bei den Händlern stehen, die Preise starten bei 47'800 Franken.

