Züge verkehren teilweise wieder – So sieht es nach dem Wassereinbruch am Flughafenbahnhof aus Seit Mittwochabend war die Zugstrecke via Zürich-Flughafen gesperrt. Ein Teil der Züge kann nun wieder über den Flughafen verkehren. Jana Arnold

Ein Wassereinbruch am Flughafenbahnhof führte am späten Mittwochabend und am Donnerstagmorgen zu gesperrten Gleisen am Flughafen in Kloten. Foto: Raisa Durandi

Nach den erneuten Unwettern drang am späten Mittwochabend Wasser in den Bahnhof am Flughafen Zürich ein, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA vermeldete. Der Wassereinbruch konnte laut SBB-Sprecher in der Nacht gestoppt werden, und die Arbeiten zum Abpumpen des Wassers kämen gut voran. Der Betrieb werde nun Schritt für Schritt wieder aufgenommen. Seit 8.30 Uhr können sowohl Fernverkehrszüge als auch die S24 wieder via Flughafen verkehren. Die S-Bahnlinien S2 (Flughafen-Ziegelbrücke) und S16 (Flughafen-Herrliberg-Feldmeilen) wenden aktuell noch vorzeitig in Oerlikon.

Die Aufräumarbeiten sind am Donnerstag zur Hauptverkehrszeit im Gang- Foto: Raisa Durandi Noch liegt Restwasser auf Gleis 4 am Flughafenbahnhof. Foto: Raisa Durandi Die Aufräumarbeiten sind am Donnerstag zur Hauptverkehrszeit im Gang- Foto: Raisa Durandi 1 / 5

Betroffene Passagiere werden gebeten, auf Bus und Tram umzusteigen. Die Situation scheint am Flughafen unter Kontrolle zu sein, es herrscht kein Chaos. Auch zur Hauptverkehrszeit war der Andrang auf Bus und Tram nicht übermässig gross. Am Eingang, bei den Rolltreppen und an den Gleiseingängen informieren SBB- oder Flughafenmitarbeitende über die aktuelle Situation. Auch am Hauptbahnhof, in Oerlikon und Winterthur stehen Kundenlenker im Einsatz.

Kloten war von den gestrigen Unwettern mit 40-60 mm Niederschlag pro Stunde sehr stark betroffen. Screenshot: Martin Liebrich

