Trotz positivem Covid-19-Test Der EHC Kloten kann wie geplant starten

Ein Spieler des EHC Kloten ist am Dienstag positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Seine Mitspieler und der Klotener Staff müssen sich jedoch nicht in Quarantäne begeben – das Team kann wie geplant zum Auftaktspiel in der Swiss League in Sierre antreten.