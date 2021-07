Promi-Bauprojekt in Kloten – Hockeylegende des EHC Kloten arbeitet an einem Herzensprojekt An ihrem Firmensitz planen Roman und Bruder Thomas Wäger ein Wohnbauprojekt. Unterstützt werden sie von Romans Ehefrau Svenja, die es gestalterisch begleitet. Christian Wüthrich

Das ehemalige Bauernhaus an der Gerlisbergstrasse ist Firmensitz von Wägers Sanitärgeschäft. Hier soll nun ein Wohnhaus mit Mietwohnungen entstehen. Foto: ChristianWüthrich

In Sichtdistanz zum Kirchturm von Kloten befindet sich an zentrumsnaher Lage seit Jahrzehnten der Firmensitz einer Clublegende des einheimischen Eishockeyclubs. An der Gerlisbergstrasse 16 ist der einstige Stürmerstar Roman Wäger mit seiner Sanitärfirma tätig. Während der 58-Jährige sich im Büro mit seiner Frau Svenja über die neusten Pläne beugt, stehen draussen Baugespanne und verkünden den Wandel.

Mit einer beschwingten Leichtigkeit empfängt er den Besuch und meint, auf seine neusten Pläne angesprochen: «Im ‹21gi› muss ich meine Chance ja nutzen, das ist schliesslich meine Zahl.» «Limi», wie er von den Fans bis heute genannt wird, spielte stets mit der 21 auf dem Rücken. Inzwischen liegt die Hockeykarriere weit zurück, aber Wägers neustes Herzensprojekt steht ebenso unter skandinavischen Einflüssen wie damals das Team, mit dem er vier Meistertitel in Serie gewonnen hat.