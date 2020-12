Erhöhung um 4 Prozent umstritten – Höhere Steuern in Eglisau – Diskussionen sind vorprogrammiert Der Eglisauer Gemeinderat will die Steuern um 4 Prozentpunkte erhöhen. Verschiedene Parteien, aber auch die Rechnungsprüfungskommission sind dagegen. An der Gemeindeversammlung am Donnerstag wird es zur Debatte kommen. Manuel Navarro

Die Finanzen werden am Donnerstag an der Eglisauer Gemeindeversammlung zu reden geben. Insbesondere die geplante Steuerfusserhöhung ist umstritten. Foto: Florian Schaer

Die Gemeindeversammlung von Eglisau am Donnerstagabend verspricht spannend zu werden. Aufgrund der Corona-Krise wird sie zum Schutz der Stimmberechtigten einmal mehr in der Saalsporthalle Schalmenacker im benachbarten Rafz stattfinden. Doch das Virus wird die Versammlung nicht nur deshalb prägen. Auch auf die Abstimmung zum Budget 2021 und zum Steuerfuss wird es Einfluss nehmen.

«Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in der Finanzplanung 2020 bis 2024», schreibt der Gemeinderat in der Weisung zur Versammlung. Es müsse mit geringeren Steuer- und Finanzausgleichserträgen gerechnet werden. Bliebe der Steuerfuss auf dem heutigen Stand, würde der Ausgleich der Erfolgsrechnung in den nächsten vier Jahren durchgehend verfehlt, so die Analyse der Exekutive.