Wie Dieter Behring die Schweiz betrog – Hören Sie alle Folgen des Podcasts «Der grosse Bluff» Der Anlagebetrüger Dieter Behring brachte unsere Journalistin um ihr Erbe. Wie konnte das passieren? Verfolgen Sie hier die ganze Geschichte. Mirja Gabathuler , Sarah Fluck , Vanessa Sadecky

2004 wird in einem Aargauer Dorf Dieter Behring verhaftet. Der unscheinbare Financier, so stellte sich heraus, war der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz. Er versprach hohe Renditen im Börsenhandel, betrieb aber bloss ein geschicktes Schneeballsystem. Hunderte von Menschen verloren Millionen an ihn (lesen Sie hier mehr zum Fall Behring).

Einer, der um sein Vermögen betrogen wurde, ist der Bauernsohn Florian Bärtsch. Er investierte das Familienerbe von 400’000 Franken über einen Mittelsmann in die Finanzprodukte von Behring. Und verlor alles. Warum tat er das? Wie lebt er mit dem Gefühl weiter, seine Familie und seine Freunde enttäuscht zu haben?

Diese Frage stellt sich seine Tochter Sarah Fluck. Sie ist Journalistin und rollt in der Podcast-Serie «Der grosse Bluff» gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa Sadecky den Fall Behring – und ihre Familiengeschichte – neu auf.

Folge 1: Alpen aus Gold

Die Journalistin Sarah Fluck begibt sich zusammen mit ihrer Kollegin Vanessa Sadecky auf die Spuren von Dieter Behring. Zusammen ergründen sie, wie der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz Hunderten von Menschen Millionen aus der Tasche zog – unter anderem auch Sarahs Vater.

Folge 2: Von Wölfen und Schafen

Wer ist der Mann, der Sarahs Vater dazu brachte, das Familienerbe in das Betrugssystem von Dieter Behring zu investieren? Sarah und Vanessa kontaktieren den Vermittler, der Teil von Behrings Schneeballsystem war. Und erfahren, warum der Financier so eine grosse Sogwirkung ausübte.

Folge 3: Das Geschäft mit dem Vertrauen

Wie funktionierte das Betrugssystem von Dieter Behring? Warum fallen Menschen immer wieder auf dieselben Betrügermaschen rein? In der dritten Folge versuchen Sarah und Vanessa zu ergründen, warum Behring so erfolgreich war.

Folge 4: Behring, der Blender

Was für ein Mensch war Dieter Behring? Glaubte er am Ende seine eigenen Lügen? Und was wurde aus ihm, als sein System Risse erhielt? Sarah und Vanessa zeichnen den Aufstieg von Dieter Behring nach – und den Fall des selbst ernannten Börsenmessias.

Folge 5: Warten auf Gerechtigkeit

Mitte der Nullerjahre bricht das Betrugssystem Behrings in sich zusammen. Was nun folgt, ist ein jahrelanges Gerichtsverfahren, an dessen Ende viele Geschädigte keine Gerechtigkeit erfahren. Was lief vonseiten der Justiz schief?

Folge 6: Abschied nehmen

Sarahs Vater verlor durch Dieter Behring einen Grossteil des Familienerbes. Wie kann er und wie können andere Betroffene einen Schlussstrich unter diese Geschichte ziehen? Gibt es einen Weg, als Betrogener Wut, Scham, Angst und Enttäuschung hinter sich zu lassen? Diese Frage wollen Sarah und Vanessa in der letzten Folge beantworten. Auch für sich selbst.

Die beiden Macherinnen über den Podcast

Die beiden Journalistinnen Vanessa Sadecky (l.) und Sarah Fluck. Bild: zvg

Sarah Fluck und Vanessa Sadecky sind freie Journalistinnen. Im täglichen Podcast «Apropos» sprechen sie über die Recherche zum Podcast «Der grosse Bluff» und darüber, was diese mit ihnen gemacht hat.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

