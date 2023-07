Live-Podcast – Die «Tages-Anzeigerin» vom Züri-Fäscht zum Nachhören Zum ersten Mal war der Podcast zu Frauen in den Schlagzeilen mit Priska Amstutz und Annik Hosmann live zu hören. Ein Gespräch über prägende Frauen, Feminismus von Chat-GPT – und einen grossen Abschied. Mirja Gabathuler Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host

Zum ersten Mal war der Podcast «Tages-Anzeigerin» live zu hören. Am «Tages-Anzeiger»-Stand am diesjährigen Züri-Fäscht blickten Annik Hosmann und Priska Amstutz zurück auf die Frauen, die ihnen aus 1,5 Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind, liessen sich von Chat-GPT über Feminismus ausfragen, gaben Lese- und Hör-Tipps für den Sommer – und hatten eine traurige Nachricht zu verkünden.





Der Podcast über Frauen in den Schlagzeilen Infos einblenden Seit Dezember 2021 sprechen Annik Hosmann und Priska Amstutz als Journalistinnen alle zwei Wochen über Frauen in den Schlagzeilen. Der Podcast macht im Moment Pause, wird aber bald zurückkommen – da Priska Amstutz den Podcast verlässt, mit neuen Stimmen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Die neuen Folgen werden auch auf der Website und App des «Tages-Anzeigers» verfügbar sein.

Fehler gefunden?Jetzt melden.