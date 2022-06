Vertrag genehmigt – Höri baut auf eine gemeinsame Zukunft mit Bülach Höri macht einen im Kanton Zürich aussergewöhnlichen Schritt. Die Gemeinde bezieht ihre Leistungen im Bereich Raumplanung, Hoch- und Tiefbau ab 2023 von Bülach. Daniela Schenker

In Höri wird gebaut. Dank einer Zusammenarbeit mit Bülach will die Gemeinde besser mit den damit verbundenen Aufgaben fertig werden. Foto: Florian Schaer

Als eine der ersten Gemeinden im Kanton strebt Höri in den Bereichen Planung, Hoch- und Tiefbau eine Zusammenarbeit mit einer Nachbargemeinde – konkret mit Bülach – an. An der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend erklärte Gemeindepräsident Roger Götz (SVP) den 54 Anwesenden (3,4 Prozent) die Gründe für den geplanten Schritt.