20’000 kamen – Höri im dreitägigen Festfieber Höri lud zum Fest, und mehr als 20’000 kamen. Das Zusammenspiel von Vereinen und Gewerbe erwies sich als Erfolgsmodell für die dreitägige Party. Ruth Hafner Dackerman

Höri wurde zur Festmeile und die Besucher strömten herbei. Foto: Sibylle Meier

Am frühen Freitagabend wird das Fest mit dem offiziellen Akt eröffnet. Um Punkt 17 Uhr donnert ein Kanonenschuss, Geisseln knallen, und Regierungspräsident Ernst Stocker (SVP) zerschneidet symbolisch das Band. «Wahnsinnig, was auf die Beine gestellt wurde», hält er in seiner kurzweiligen Ansprache fest. Es sei ganz wichtig, dass man Dorffeste wieder feiern könne. «Was wäre ein Dorffest ohne gute Musik?» Mit dieser rhetorischen Frage richtet er sich an die Dorfmusik, welche ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Deren Präsident Marc Disch freut sich, dass das Jubiläum mit dem Hörifäscht verbunden werden kann.