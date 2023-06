Gemeindeversammlung – Höri plant nach knappem Entscheid wieder mit Tempo 30 Der Gemeinderat von Höri erhielt den Auftrag, die Einführung von Tempo 30 auszuarbeiten. Das Anliegen bleibt umstritten, wie sich an der Gemeindeversammlung zeigte. Thomas Mathis

Auf welchen Strassen in Höri das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde reduziert werden soll, wird jetzt ausgearbeitet. Foto: Leo Wyden

«Höri mag sich Tempo 30 nicht leisten», titelte diese Zeitung im Dezember 2017. Der Gemeinderat musste nach dem Nein an der Gemeindeversammlung von der Planung von Tempo-30-Zonen absehen. Am Dienstagabend ging es mehr als fünf Jahre später erneut um Tempo 30. Dominik Pepaj hatte eine Einzelinitiative eingereicht, welche die Wiederaufnahme der Planung von 2017 verlangt. Damals ging es um die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren, nicht aber auf der Transitachse Wehntalerstrasse, für die ohnehin der Kanton zuständig ist.