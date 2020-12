Politische Gemeinde und Primarschule – Höri segnet Rechnungen und Budgets ab Die Stimmberechtigten von Höri bekamen es am Mittwoch mit einer geballten Ladung Zahlen zu tun. Rechnungen und Budgets von Politischer Gemeinde und Schule fanden Zustimmung. Daniela Schenker

Die Höremer vertrauen ihrem Gemeinderat in Sachen Finanzplanung. Foto: Michael Caplazi

Ehe sich die Höremer Stimmberechtigten zum Budget 2021 äussern konnten, hatten sie die Jahresrechnungen 2019 zu genehmigen. Das ist üblicherweise Aufgabe der Gemeindeversammlungen im Juni. Diese war jedoch Corona-bedingt ausgefallen. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde schliesst bei Aufwendungen von rund 14 Millionen Franken mit einem Plus von 107’000 Franken. Die Jahresrechnung 2019 der Primarschulgemeinde verzeichnet bei einem Gesamtaufwand von 5,3 Millionen Franken ein Plus von 332’000 Franken. Beide Rechnungen wurden am Mittwochabend ohne Gegenstimme genehmigt.