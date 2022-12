Oberglatt zeigt Interesse – Höri will die geschenkte Brücke nicht Der Kanton will Höri eine historische Brücke schenken. Dort will man sie nun aber nicht mehr. Dafür macht die Gemeinde Oberglatt einen Anspruch geltend. Daniela Schenker

Höri will sie nicht, und Oberglatt begehrt sie: Die historische Grubenmann-Holzbrücke, die heute in Rümlang steht. Foto: Leo Wyden

Darf man der einflussreichen Tante sagen, dass einem deren Weihnachtsgeschenk so gar nicht gefällt und dass man es auch nicht brauchen kann? Höri tut es. Der Kanton will der Gemeinde eine 250 Jahre alte Brücke schenken und würde sogar noch für die Umzugskosten aufkommen. Bis heute steht das historisch bedeutende Bauwerk von Baumeister Grubenmann noch in Rümlang. Weil es dort keinen Zweck mehr erfüllt, sollte es renoviert und dann in einem aufwendigen Projekt glattaufwärts nach Höri verschoben werden. Vorgesehene Gesamtkosten Stand heute: rund 2 Millionen Franken.