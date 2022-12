Konkurrent von Tesla – Höri wird zum Zentrum für elektrische Luxusautos Ein amerikanischer Hersteller von Elektroautos im Luxussegment will im Unterland einfahren. Im Industriegebiet von Höri plant Lucid Showroom und Werkstatt. Daniela Schenker

Für die Umnutzung dieser Halle im Höremer Industriegebiet hat die Firma Lucid Switzerland AG ein Baugesuch eingereicht. Foto: Raisa Durandi

Ein Elektroauto für 250’000 Franken. Mit Fahrzeugen dieser Preisklasse will der amerikanische Hersteller Lucid in Europa Fuss fassen. Nach den ersten beiden Filialen an prominenten Innenstadtlagen in München und Genf wird vermutlich bald ein dritter im Zürcher Unterland dazukommen.