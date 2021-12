Leben ohne Angst vor Corona – Hört diese Pandemie jemals auf? Diese Antworten geben Mut Was folgt nach Omikron, wie sieht unser Leben im nächsten Winter aus, und wie viele Wellen gibt es noch? Das sagen US-Chefvirologe Anthony Fauci und andere Experten dazu. Andreas Frei

Eine Mitarbeiterin einer Impfstrasse in Los Angeles mit guter Laune. Foto: Irfan Khan (AFP / Getty Images)

Bleibt das jetzt für immer so? Diese Frage beschäftigt derzeit wohl die halbe Welt. Müssen wir uns an ein Leben mit Corona gewöhnen, oder geht das scheussliche Virus irgendwann auch mal wieder weg?

US-Chefvirologe Anthony Fauci hat dazu gute und schlechte Nachrichten. Im Interview mit dem Magazin «The Atlantic» sagt der Präsidentenberater zwar, dass wir Sars-CoV-2 wohl nicht mehr loswürden. Die Menschheit habe erst eine Infektionskrankheit ausgerottet, die Pocken. Beim Coronavirus werde das kaum möglich sein. Dann kommt der Topexperte, der seit Jahrzehnten Viren erforscht, aber zu den positiven Entwicklungen. «Wir können aber eine Stufe der Kontrolle erreichen, bei der Covid die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht mehr stört und wir nicht ständig vor einer Infektion Angst haben», sagt Fauci.

Die aktuelle Situation werde nicht ewig so weiterbestehen, erklärt der Virologe. Momentan werde viel getestet, man überlege sich zweimal, ob man ins Restaurant essen gehen solle, oder fürchte sich vor einem Ausbruch im Kino. Überall lauert potentiell Omikron, in Gesellschaft kommen schnell ungute Gefühle hoch. Doch so werde es nicht weitergehen, gibt Fauci Entwarnung. Sars-CoV-2 werde bleiben, aber «nicht mehr diesen tiefgehenden Einfluss haben wie jetzt».

Der Experte gibt zwar zu, dass er nicht genau einschätzen könne, wann dieser entspannte Zustand einkehren sollte, seine Aussage macht aber trotzdem Mut: «Ob das schon nächsten Frühling oder Sommer der Fall sein wird oder erst in einem Jahr, weiss ich nicht», sagt Fauci. Es geht also gemäss dem US-Chefvirologen nur noch um sehr bald oder einigermassen bald, noch einen Corona-Winter sieht er nicht auf uns zukommen.

US-Chefvirologe Anthony Fauci sieht normale Zeiten auf uns zukommen, für ihn gilt das sogar schon an diesen Weihnachten. Foto: Oliver Contreras (Keystone/EPA)

An Weihnachten 2022 wird es also wieder normaler, wenn man dem Experten glauben soll. Für ihn ist das sogar schon jetzt der Fall, wie er im Interview sagt. Letztes Jahr seien seine Kinder nicht zu ihm nach Hause gekommen, verrät er. Er sei damals noch ungeimpft gewesen und sie hätten ihn schützen wollen, erklärt Fauci, der an Heiligabend 81 Jahre alt wird. Nun sei er aber geimpft und auch geboostert, seine Frau ebenfalls. Und seine Kinder sind deshalb bereits für Weihnachten angereist, wie er sagt.

Nur um sicherzugehen, hätten sie sich zuvor noch getestet. «Ich werde also ein sehr entspanntes, warmes Familienweihnachtsfest feiern, so wie wir es jedes Jahr gemacht haben, seit sie geboren wurden. Wir haben ein Jahr verpasst, aber jetzt sind wir wieder voll dabei», sagt Fauci. Und auf die letzte Frage, was sein schönstes Weihnachtsgeschenk wäre, antwortet der 80-Jährige denn auch gleich: «Ich habe mein Geschenk schon, meine Kinder sind bei mir.»

Für Fauci ist also klar, wer geimpft und geboostert ist, darf die Feste wieder feiern, wie sie fallen. Das Risiko von schweren Erkrankungen ist dann nur klein. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt sich zuvor noch testen. So einfach geht es mit dem entspannten Familienfest à la Fauci.

Virus wird endemisch, aber bleibt

So richtig entspannte Weihnachten dürfte es in der Schweiz aber wohl erst nächstes Jahr geben, derzeit befinden wir uns gerade zwischen der Delta- und der bald dominierenden Omikron-Welle. Doch auch hier sind Experten optimistisch, dass darüber hinaus bald wieder Normalität möglich sein wird. Die Virologin Isabella Eckerle vom Universitätsspital Genf sagte kürzlich in der «SonntagsZeitung»: «Omikron ist so ansteckend, dass dieses Virus unser Ticket in die endemische Situation sein könnte.» Es würden sich wohl praktisch alle infizieren, und das führe dann zu einer Herdenimmunität.

Eckerle warnt aber in der SRF-Sendung «Echo der Zeit» davor, zu glauben, dass man in so einer endemischen Situation gar kein Problem mehr mit dem Virus habe. Es gebe die Gefahr, dass noch eine Variante nach Omikron komme oder dass Covid auch künftig jeden Winter das Gesundheitssystem belasten könnte, selbst wenn es keine grossen Wellen mehr gebe. Das sei wie bei der Grippe, erklärt Eckerle, wo es auch schwere Saisons geben könne. Endemisch heisse ja eben nicht, dass das Virus verschwinde oder dass wir gar keine Probleme mehr damit hätten.

Ein Moment der Freude, nachdem ein Patient hat gerettet werden können: Zwei Ärztinnen umarmen sich. Foto: Getty Images

Tatsächlich sterben während einer schlimmen Grippesaison weltweit Hunderttausende Menschen noch heute an den Viren, welche einst für verheerende Pandemien gesorgt haben. Mittlerweile wird diese Belastung aber offensichtlich gesellschaftlich akzeptiert.

Kaum jemand machte sich viele Gedanken um Influenzaviren oder überlegte, ein Abendessen zu verschieben, weil jemand ein Kratzen im Hals hatte. Vor Corona war selbst eine schlimme Erkältung mit hohem Ansteckungspotenzial für viele Arbeitnehmende kaum ein Grund, zu Hause zu bleiben. Die Übersterblichkeit während einer schweren Grippewelle sorgte kaum für Aufsehen ausserhalb der Arztpraxen.

Varianten wie ein neues iPhone

Entweder wird Covid künftig auch zu den schulterzuckend akzeptierten Krankheiten werden, die jeden Winter die Runde machen und je nach Saison für viele Toten sorgen, ohne aber unser Gesundheitssystem an den Anschlag zu bringen. Oder aber wir gehen doch nicht ganz zurück zur alten Normalität und passen unser Verhalten an, wie es Arzt und Autor James Hamblin in seinem Essay in der «Washington Post» vorschlägt. Der Gesundheitsexperte, der mit seinem Buch über das Nicht-Duschen für Furore sorgte, plädiert dafür, dass wir gewisse grundlegende Massnahmen beibehalten, wie etwa im Winter im überfüllten ÖV eine Maske zu tragen, einen Selbsttest zu machen vor Treffen mit Risikopersonen oder Arbeits- und Schulräume mit besseren Lüftungen zu versehen.

Hamblin findet die Aufregung um Omikron eigentlich übertrieben, wie er schreibt. Der Sprung von Delta zur neuen Variante sei etwa vergleichbar wie vom iPhone 12 zum iPhone 13. Es gebe keinen riesigen Unterschied in der Handhabe der beiden Apple-Produkte, und auch im Pandemiemanagement sei alles noch dasselbe, dieselben Massnahmen und Schutzvorkehrungen nützten weiterhin. Der Fokus müsse nun darauf liegen, diese langfristig zu implementieren und nicht bei jeder neuen Variante in Schnappatmung zu verfallen. Dann könnten wir bald mit Gelassenheit auf neue Mutationen reagieren, da wir wüssten, was uns schütze und wie wir andere schützen könnten.

Grippe: Zu Ende ignoriert

Mut machen nicht nur die Expertinnen und Experten, sondern auch vergangene Pandemien – die irgendwann endeten. Die Beulenpest raffte im 14. Jahrhundert ein Drittel der Bevölkerung Europas dahin. Noch im 19. Jahrhundert starben Millionen daran, dann verschwand die Seuche weitgehend. Doch auch heute gibt es ab und zu noch Infektionen, diese sind aber mit Antibiotika gut behandelbar. Die Pocken plagten die Menschheit für über 3000 Jahre, drei von zehn Angesteckten starben – bis die Impfung die Krankheit auslöschte.

Die Spanische Grippe malträtierte das kriegsversehrte Europa von 1918 bis 1920, danach schwächte sich das Virus zu einem jener Stämme ab, welche uns nun Jahr für Jahr eine laufende Nase bescheren. Rund 50 Millionen Menschen starben an H1N1, einem Subtyp des Influenza-A-Virus. Besonders betroffen waren neben den Jüngsten und Ältesten auch die 20- bis 40-Jährigen. Nach der schlimmsten Welle von 1918 wurde die Pandemie von vielen einfach ignoriert, die Nachkriegszeit brachte Aufbruchstimmung, die Menschen wollten Tod und Verderben hinter sich lassen – und so endete die Pandemie eigentlich, bevor sie rein medizinisch durch war.

Obwohl sich die Spanische Grippe in eine abgeschwächte Variante mutierte, gab es später weitere Grippepandemien mit Influenza-A-Virustypen, etwa die Hongkong-Grippe 1968 oder die Schweinegrippe 2009, die auch bei uns kurz für Aufregung sorgte. An die «normale» Grippe haben wir uns seither aber gewöhnt, und die Chancen stehen gut, dass dies auch mit einem weiter abgeschwächten Sars-CoV-2 der Fall sein wird.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager in der Redaktion Tamedia. Davor war er Redaktor und Blattmacher beim «Zürcher Unterländer» und schrieb über den Flughafen Zürich und die Region. Von 2008 bis 2011 absolvierte er das Bachelorstudium Journalismus an der ZHAW. Mehr Infos @andreasfrei

Fehler gefunden?Jetzt melden.