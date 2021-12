Kommentar zu den Maskenverweigerer - Hört endlich auf, im ÖV zu schmatzen!

Eine Plage: M itpassagiere , die in den Zügen mampfen, schmatzen und schlürfen, nur um keine Maske tragen zu müssen. Foto: Getty Images

Neulich in der S-Bahn. Vis-à-vis sitzt ein sichtlich gealtertes Hippie-Pärchen, etwas schmuddeliger Look, sie könnten irgendwo aus dem hinteren Tösstal stammen. Nicht wirklich überraschend tragen die beiden keine Maske, nicht einmal ansatzweise unter dem Kinn. Dafür kramt sie etwas Undefinierbares aus ihrer Tasche, an dem sie dann ganz langsam herumknabbert. Dann hält der Zug, sie schaut aus dem Fenster und wird plötzlich hektisch. Offenbar hat sie auf dem Perron Zugkontrolleure oder Sicherheitspersonal entdeckt. Wieder wühlt sie in der Tasche, diesmal ziemlich schnell, holt tatsächlich eine Stoffmaske raus, hängt sie aber nur unters Kinn – für alle Fälle. Er hingegen bleibt die Ruhe selbst. «Iss doch einfach noch ein Mandarinli, dann können sie nichts sagen.»