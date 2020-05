Abbruch wegen Coronavirus-Krise – Hoffen auf Solidarität in gleich mehreren Bereichen Die regionale Fussballsaison 2019/20 ist vorzeitig beendet worden. Bei den Unterländer Clubs ruht nicht nur der Ball, sondern auch in den Kassen herrscht Ebbe. Markus Wyss

Eine Bratwurst an einem Sportanlass geniessen – für den Konsumenten ein Höhepunkt und für den Clubkassier wichtig. Seit Wochen aber finden keine Sportanlässe statt – und es brutzeln deshalb keine feinen Würste auf dem Grill. Foto: Nadia Schweizer

Seit Donnerstag ist es definitiv. Die Schweizer Fussballmeisterschaften inklusive Cupwettbewerbe der aktuellen Saison 2019/20 mit Ausnahme der Raiffeisen Super League, der Brack.ch Challenge League und des Helvetia Schweizer Cups, sind abgebrochen worden. Die Frauen- und Männerwettbewerbe werden nicht gewertet. Auf- und Absteiger gibt es keine.

Verlierer dagegen gibt es viele. Spieler, Vereinsverantwortliche und Fans wollten natürlich weiterhin dem Fussball frönen. Wichtige Events wie Schüler- und Grümpelturniere oder der dreitägige FVRZ-Cupfinalanlass in Kloten finden ebenfalls nicht statt. Bei diesen Veranstaltungen hätten die beteiligten Vereine viel Geld verdienen können. Wichtige Einnahmen für die Clubkasse. Dies entfällt nun. Bereits gestrichen wurden schon vorher Papiersammlungen, welche die Clubs in ihren Gemeinden durchführen. Und Umsatz in den Clubrestaurants gibt es ebenso keinen. «Wir müssen jetzt sehr, sehr gut haushalten, damit wir über die Runden kommen», sagt etwa Rümlangs Vereinspräsident Kurt Vogel.

Das Wichtigste für die Clubs sind momentan aber trotzdem nicht die eigenen Anlässe, sondern dass die gesamte Bevölkerung das schlimme Coronavirus – den Umständen entsprechend – möglichst schadlos übersteht. «Natürlich ist die Situation jetzt für alle schwierig, aber hauptsächlich wünschen wir uns, dass das grosse Coronavirus-Problem so schnell wie möglich medizinisch gelöst werden kann», sagt stellvertretend Walter Remy, der Sportchef des FC Brüttisellen-Dietlikon.