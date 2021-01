Leitartikel zum zweiten Corona-Lockdown – Hoffentlich lernen wir diesmal mehr Der zweite Lockdown ist die Konsequenz aus dem Versagen von Politik und Gesellschaft: Es fehlt an Tempo und Innovation bei der Seuchenbekämpfung. Fünf Gründe, warum es nicht noch ein drittes Mal zu einer Schliessung kommen muss. Meinung Arthur Rutishauser

Schaufensterpuppen in einem Kleidergeschäft in Lausanne während des ersten Lockdown im März. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am Montag sind wir wieder dort, wo wir im März 2020 schon einmal waren, im Lockdown. Nicht wegen des Schnees, sondern wegen der englischen Variante des Coronavirus, die vermutlich von Wintertouristen eingeschleppt wurde. Das kann man natürlich beklagen, und wenn man sieht, wie fahrlässig in Wengen und in Verbier mit den Quarantänevorschriften für die englischen Touristen umgegangen wurde, kann man auch wütend werden. Doch über kurz oder lang wäre B117, so heisst die hoch ansteckende Corona-Mutation, auch sonst bei uns gelandet. Und seit Herbst sind die Corona-Ansteckungszahlen bei uns viel zu hoch.