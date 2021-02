Valet-Parking in Rümlang – Hoffnung auf gemeindeübergreifende Lösung Das Baurekursgericht hat entschieden, dass Rümlang Valet-Parkings nicht verbieten darf. Die Gemeinde zieht den Fall weiter ans Verwaltungsgericht und sucht den Dialog mit anderen Kommunen.

Der Rechtsstreit um das Valet-Parking in Rümlang geht in die nächste Runde. Foto: Johanna Bossart

Die Firma Cotra Transport AG hat 769 Parkplätze. Diese werden für den Umschlag und die Lagerung von Fahrzeugen von Mietwagenfirmen verwendet. Inzwischen dient ein Teil der Parkplätze aber auch als Valet-Parking für die Fahrzeuge von Reisenden vom nahen Flughafen. Die Gemeinde Rümlang verbot diese Art von Nutzung. Die Firma Cotra rekurrierte erfolgreich vor dem Baurekursgericht, Rümlang dürfe Valet-Parking nicht verbieten.

Die Gemeinde zieht jetzt wiederum diesen Entscheid weiter ans Verwaltungsgericht. Wie der Wochenzeitung «Rümlanger» zu entnehmen ist, will Rümlang das Thema ausserdem in der Zürcher Planungsgruppe Glattal an den runden Tisch bringen. Es brauche eine gemeindeübergreifende Lösung, sagt die Rümlanger Bauvorsteherin Michaela Oberli. Ziel wäre es, einen Artikel, der Valet-Parkings verbietet, in die Bau- und Zonenordnung aufzunehmen. Die Stadt Kloten hat im vergangenen Jahr denselben Passus in ihre Bau- und Zonenordnung aufgenommen. Andere Gemeinden befassen sich aktuell ebenfalls mit diesem Thema. Das Baurekursgericht hat sich genau gegen dieses Vorgehen ausgesprochen.

red