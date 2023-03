Schweiz - EU – Hoffnung auf neue Impulse beim Tête-à-Tête in Bern Auch die 8. Sondierungsrunde zwischen Staatssekretärin Livia Leu und der EU-Kommission brachte nicht den Durchbruch. Ein Arbeitsessen zwischen Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Kommissions-Vizepräsident Maros Sefcovic soll nun neue Impulse bringen. Stephan Israel aus Brüssel

Staatssekretärin Livia Leu sieht im Gespräch mit Brüssel Fortschritte, aber auch noch viele offene Fragen, etwa bei der Streitschlichtung. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Vielleicht hilft ja ein vertrauliches Tête-à-Tête: Aussenminister Ignazio Cassis wird EU-Kommissions-Vizepräsident Maros Sefcovic am Mittwochabend nächster Woche in Bern zu einem Arbeitsessen empfangen. Neue politische Impulse würden jedenfalls den Gesprächen auf Beamtenebene nicht schaden: «Wir haben zwar konkrete Fortschritte erreicht, aber es bleiben noch Differenzen», sagte Staatssekretärin Livia Leu am Dienstag in Brüssel nach der 8. Sondierungsrunde mit Juraj Nociar, dem Kabinettschef von EU-Kommissions-Vizepräsident Maros Sefcovic. Ein Durchbruch zwischen Brüssel und Bern ist nicht in Sicht.

Stillstand

So geht das nun schon seit einem Jahr, und die Statements beider Seiten unterscheiden sich von Mal zu Mal kaum. Man habe eine Standortbestimmung vorgenommen, die Entwicklung sei «grundsätzlich positiv», sagte Leu. Wo genau Fortschritte erzielt wurden, lässt sich schwer beurteilen. Als positiv wertet die Schweiz unter anderem, dass die EU die nach dem Abbruch beim Rahmenabkommen angestrebte Paketlösung mit neuem Marktzugang etwa beim Strom akzeptiert. Brüssel gesteht der Schweiz auch Ausnahmen bei der dynamischen Übernahme von EU-Recht zu. Viel spekuliert wurde über Zugeständnisse der EU bei Lohnschutz und Personenfreizügigkeit. Einiges war allerdings vor zwei Jahren schon auf dem Tisch.

Die Zeit sei noch nicht reif, Verhandlungen aufzunehmen, so die Staatssekretärin. Die nötige Basis sei noch nicht garantiert. Eigentlich wollte die EU schon im Dezember die Sondierungen abschliessen und mit den Verhandlungen im Sommer beginnen, um vor dem Ende des Mandats der amtierenden Kommission Ende 2024 zu einem Abschluss zu kommen. Der Fahrplan erscheint kaum mehr realistisch. Nach wie vor offen ist, wie die Streitschlichtung genau ausgestaltet werden und wie oft der Europäische Gerichtshof dabei zum Zug kommen soll. Das Prinzip des EuGH als Schiedsrichter letzter Instanz, wenn es um die Interpretation von EU-Recht geht, scheint die Schweiz hingegen zu akzeptieren.

EU erwartet «Engagement»

«Wir erwarten von unseren Schweizer Gesprächspartnern ein hohes Mass an Präzision und Engagement, bevor wir die nächsten Schritte in Betracht ziehen», heisst es von der EU-Kommission. Man will nach dem einseitigen Abbruch beim Rahmenabkommen kein Risiko mehr eingehen. Anlass für die Reise von Maros Sefcovic in die Schweiz ist nicht das Treffen in Bern, sondern ein Vortrag an der Universität Freiburg am Mittwochnachmittag. Das Rendez-vous mit Ignazio Cassis kam erst später und in letzter Minute dazu. Livia Leu dämpfte am Dienstag in Brüssel die Erwartungen. Beim Treffen in Bern gehe es nicht um Verhandlungen, sondern um eine Standortbestimmung und einen «vertieften Meinungsaustausch».

Ignazio Cassis und Maros Sefcovic bei einem letzten Treffen. Foto: Lukasz Kobus

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

Fehler gefunden?Jetzt melden.