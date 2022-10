Superfood, Baustoff, Arzneimittel – Hoffnungsschimmel für die Menschheit – Mit Pilzen die Welt retten Mit Pilzen kann man den halben Planeten ernähren, Krankheiten heilen und Häuser bauen. Manche neutralisieren sogar radioaktive Strahlung. Werden sie uns künftig aus der Bredouille helfen? Till Hein (Das Magazin)

Flacher Lackporling: Weil man auf seiner Unterseite zeichnen kann, wird er auch «Malerpilz» genannt. In Asien wird er gegen Erkältungen und sogar Krebs eingesetzt. Foto: John Wright/Science Photo Library

Die Einzigen, die in einem Pilzhaus wohnen, sind die Schlümpfe. Doch wenn es nach Patrik Mürner geht, wird sich das bald ändern. In einer Lagerhalle in Emmenbrücke züchtet der Produktdesigner die Bauplatten für seine ersten Aufträge als Pilz-Architekt. Seine Idee: Myzel statt Beton.