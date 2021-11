Blick auf die Zahlen – Hohe Beteiligung, klare Resultate– so stimmte das Unterland Das Covid-Gesetz erntete in allen Gemeinden der Bezirke Bülach und Dielsdorf Zustimmung. Im Frühling war das noch anders. Ein Blick auf diese und andere Zahlen. Martin Liebrich

So viele Stimmberechtigte wie selten gingen am Sonntag an die Urnen. Foto: Keystone/Michael Buholzer

Die Frage nach dem Covid-Gesetz wurde im Zürcher Unterland klar beantwortet. In keiner der Gemeinden aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf gab es ein Nein. Am knappsten wurde es in Oberglatt, wo der Ja-Anteil genau 51 Prozent betrug. Auch in Höri (52,39 Prozent) und in Weiach (52,89 Prozent) wurde es verhältnismässig knapp. Das klarste Ja im Kanton gab es im Zürcher Stadtkreis 6 mit 80,2 Prozent. Im Unterland nahmen die Regensbergerinnen und Regensberger am deutlichsten an – nämlich mit 68,44 Prozent der Stimmen. Abgelehnt wurde kantonsweit in neun Gemeinden, vor allem im Zürcher Oberland. Die klarste Ablehnung gab es in Fischenthal mit 63,26 Prozent Nein.