Analyse zur Abstimmung – Hohe Beteiligung – so wurde in den Bezirken Dielsdorf und Bülach abgestimmt Der Blick auf die Abstimmungsresultate zeigt erst einmal eine sehr hohe Stimmbeteiligung. Vor allem die Begrenzungsinitiative und die Vorlage zu den Kampfjets zogen. Martin Liebrich

Mehr oder weniger – das war die Frage bei der Begrenzungsinitiative. Abstimmen gingen jedenfalls deutlich mehr als sonst. Und sie waren unter dem Strich nicht für weniger. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Fast scheint es, als hätten die Stimmberechtigten in den Bezirken Bülach und Dielsdorf die Abstimmungen vermisst. Vielleicht, weil ihnen das Corona-Notrecht die Mitsprache via Urnengang vorübergehend genommen hatte. Vielleicht, weil es deshalb zu einem Vorlagenstau kam. Und vielleicht, weil unter diesen Vorlagen dann auch ziemlich viele waren, die es in sich haben. Was auch immer der Grund war: Das Resultat ist eine Stimmbeteiligung, die es in dieser Höhe schon lange nicht mehr gegeben hat.