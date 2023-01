Anlagebetrug im Unterland – Hohe Rendite erhofft und 200’000 Franken verloren Eine Frau vertraut einem jungen Anlageberater, der ihr eine Verdoppelung des investierten Geldes verspricht. Ihre Gutgläubigkeit bezahlt sie teuer. Daniela Schenker

Statt in Wertpapiere einer Firma im Medizinalbereich investierte der Betrüger erfolglos in Kryptowährungen. Foto: Sandro Späth

In welchem Verhältnis der 29-jährige Anlageberater zu seinem späteren Opfer stand, ist nicht bekannt. Ziemlich sicher aber machte der junge Mann der Frau mächtig Eindruck. Anders lässt sich nicht erklären, dass sie nur eine Woche nach einem Treffen in einer Privatwohnung in einer Flughafengemeinde 100’000 Franken auf ein Konto der Credit Suisse überwies. Empfänger war der junge Anlageberater.