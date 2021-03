Analyse zu den Abstimmungen – Teils hohe Stimmbeteiligung und klare Voten im Unterland Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» erzielte eine besonders hohe Stimmbeteiligung. Und auch das Verdikt war klar. Im Unterland gab es nur in zwei Gemeinden ein Nein. Martin Liebrich

Auch wenn gewisse Plakate beschädigt wurden: Die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» wurde angenommen. Foto: Raphael Moser (Tamedia)

Das Ja zum Verhüllungsverbot war in keinem Zürcher Bezirk so deutlich wie in Dielsdorf. 58 Prozent sprachen sich für die Volksinitiative aus. Auch bei der kantonalen Volksinitiative zur Nennung der Nationalitäten in Polizeimeldungen war die Zustimmung im Bezirk Dielsdorf am höchsten: hier votierten 57,1 Prozent mit Ja. Aufgeschlüsselt nach Gemeinden heisst dies: Die Initiative zum Verhüllungsverbot wurde im Bezirk Bülach lediglich in Wallisellen abgelehnt (48,8 Prozent Ja-Stimmen), im Bezirk Dielsdorf in Regensberg. Dort belief sich die Zustimmung auf relativ magere 43 Prozent. Nur in gewissen Wahlkreisen der Stadt Winterthur und in allen Wahlkreisen der Stadt Zürich war die Zustimmungsrate noch tiefer. Auch zur Nationalitätennennung sagte Regensberg verhältnismässig klar Nein. Hier gab es 40,5 Prozent Ja-Stimmen. Besonders wuchtig wurde das Verhüllungsverbot in Weiach mit 67,1 Prozent angenommen. Nur in Adlikon im Bezirk Andelfingen war es mit 67,3 Prozent Ja-Stimmen noch etwas deutlicher.