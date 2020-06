Feuerwehreinsatz in Weiach – Hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus In Weiach hat am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr brachte den Brand im Dach des Mehrfamilienhauses rasch unter Kontrolle. Symbolbild/Keystone

Grosseinsatz der Feuerwehr in Weiach: Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr die Meldung ein, dass es im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses am Müliweg brennen würde.

Die Feuerwehr konnte den Brand bereits kurz nach Eintreffen unter Kontrolle bringen. Trotzdem ist der entstandene Schaden riesig: Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken aus. Die Bewohner der Liegenschaft konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Haus bleibt nach dem Brand teilweise unbewohnbar.

Laut Angaben der Polizei ist die genaue Ursache des Feuers zurzeit nicht bekannt. Die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung steht dabei nicht im Vordergrund.

( pst )