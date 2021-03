Brand in Buchs – Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Buchs brannte es in der Nacht auf Samstag. Verletzt worden ist niemand.

Das Feuer im Mehrfamilienhaus konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Samstag ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Buchs brenne. Die ausgerückten Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten, wodurch das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Sämtliche Bewohner konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilt, wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden in der betroffenen Wohnung sowie an weiteren Teilen des Gebäudes wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt.

Die genaue Brandursache ist zurzeit nicht geklärt und wird untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Regensdorf sowie Buchs-Dällikon, der Rettungsdienst des Spitals Limmattal, das Forensische Institut Zürich und der Sicherheitsvorstand der Gemeinde Buchs im Einsatz.

ahu