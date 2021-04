Feuerwehreinsatz in Schwerzenbach – Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus Beim Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses ist am Mittwochnachmittag in Schwerzenbach ein Schaden in der Höhe von über hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Foto: PD, Kapo ZH

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerzenbach ist am Mittwochnachmittag in zwei Dachwohnungen ein Schaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Die Brandmeldung ging kurz nach 15.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Rund 20 Bewohner hatten das Gebäude selbständig verlassen.

SDA/far

