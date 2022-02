Verhaftet am Flughafen Zürich – Holländer wollte 47 Kilo Khat in die Schweiz schmuggeln Bei der Einreise wurde die Polizei fündig: In seinem Koffer wollte ein 45-Jähriger grosse Mengen der Droge in die Schweiz einführen.

Am frühen Morgen kontrollierte die Kantonspolizei Zürich einen 45-jährigen Holländer, der von Johannesburg nach Zürich reiste. Wie die Polizei mitteilt, konnten Beamte bei der Kontrolle des Reisegepäcks rund 47 Kilogramm Khat finden. Der Mann wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

Khat wird aus dem gleichnamigen Khatstrauch gewonnen, der hauptsächlich in Jemen, Äthiopien, Somalia, Kenia und Oman angebaut wird. Die Droge wird kauend konsumiert und erfreut sich auch in der Schweiz immer grösserer Beliebtheit – so wurde bereits an Silvester ein Drogenkurier am Flughafen verhaftet, der mit fast derselben Menge an Khat, 46 Kilo, in die Schweiz einreisen wollte. Insgesamt konnte die Polizei 2021 am Flughafen 134 Kilo Khat sicherstellen.

