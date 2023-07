In den USA streiken Schauspieler und Schauspielerinnen für mehr Lohn. Aber auch dagegen, dass sie durch KI ersetzt werden. ZFF-Direktor Christian Jungen sagt, was die Folgen für die Schweiz sind.

«Es wäre jammerschade, wenn die Stars nicht in die Schweiz kommen könnten»

Interview zum Streik in Hollywood

Seit Donnerstag im Streik: Filmschaffende protestieren in Hollywood vor den Toren des Streamingdienstes Netflix.

Herr Jungen, in London hat das Schauspiel-Ensemble die Premiere von Christopher Nolans «Oppenheimer»-Film verlassen. Hollywoodstars wie Margot Robbie und Ryan Gosling können nicht mehr zur «Barbie»-Premiere nach Berlin kommen, Ridley Scott muss den Dreh von «Gladiator 2» stoppen – wegen des Streiks in Hollywood. Wird auch das Zurich Film Festival, dessen Direktor Sie sind, ohne Stars und Glamour stattfinden müssen?

Bis jetzt haben wir keine Absage oder keinen Rückzug eines Films. Der Streik kommt auch nicht ganz überraschend. Vorletzte Woche war ich in Los Angeles. Da war allen bewusst, wie dringlich die Anliegen der Streikenden sind: Bei uns sind der Kaffee und die Pizza auch etwas teurer geworden. Aber in den USA ist die Teuerung massiv. Hotelnächte wurden vielerorts über 50 Prozent teurer im Vergleich zum vergangenen Jahr. Stars wie Brad Pitt oder George Clooney können eine solche Teuerung aushalten. Für Nebendarsteller, die am Ende der Nahrungskette sind, ist dies nicht möglich.