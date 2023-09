Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch – Ihre Meinung wollte Söder hören, bevor er im Fall Aiwanger entschied Was die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde sagte, hat dazu beigetragen, dass der bayrische Ministerpräsident seinen Vize Hubert Aiwanger im Amt belässt. Ulrike Heidenreich aus München

Haben sich ausgetauscht: Charlotte Knobloch (r.), Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, mit Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern. Foto: Imago

Als Charlotte Knobloch im vergangenen Herbst ihren 90. Geburtstag feierte, war dies eine hoffnungsvolle Zusammenkunft. Eine imposante Gesellschaft und die Spitzen des Staates waren zusammengekommen in Münchens Mitte: in der Hauptsynagoge, deren steinerner Quader der Klagemauer in Jerusalem nachempfunden ist und die als ein Lebenswerk der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gelten darf.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von deren besonderer Fähigkeit, Brücken zu bauen, über die Abgründe der deutschen Geschichte hinweg. Man hätte es Charlotte Knobloch nicht gewünscht, dass sie nun als Stimme von Gewicht abwägen musste über einen Vorgang, der sich wohl auch dereinst in deutschen Geschichtsbüchern wiederfinden wird.

Sie stellt sich hinter Söder

Entsetzliche Worte stünden im Raum, sagte sie am Montag über den Fall Aiwanger im Deutschlandfunk; «dass das einer Katastrophe gleicht für einen Menschen, der so viel Verantwortung hat wie ein Vizeministerpräsident eines Bundeslandes. Das ist normalerweise nicht zu akzeptieren». Wäre Aiwanger aber entlassen worden, hätte er dies ausgenützt und damit wohl Erfolg gehabt, sagte sie weiter. «Und das wäre die noch grössere Katastrophe gewesen.»

Zum einen ist es eine Zumutung, dass eine Überlebende des Holocaust im Zusammenhang mit einem Auschwitz-Flugblatt zwischen kleineren und grösseren Katastrophen abwägen soll. Zum anderen ist es natürlich ein riesiges Kompliment, dass sie als diejenige Autorität angesehen wird, die als erste um ihre Meinung gefragt wird. Bevor Ministerpräsident Markus Söder die Entscheidung publik machte, Aiwanger im Amt zu lassen, hatte er sich umgehört – in der jüdischen Gemeinde und vor allem bei Knobloch. Sie stellt sich nun öffentlich hinter ihn.

Dass sie in einem Telefonat mit Aiwanger dessen Entschuldigung ausdrücklich nicht angenommen hat, scheint erst mal nicht so ganz zu ihr zu passen. Knobloch ist eine Frau, die Übermenschliches geschafft hat. Sie überlebte den Holocaust nur, weil eine Haushälterin sie als eigenes, uneheliches Kind ausgab und auf einem Bauernhof dem Blickfeld der Nazis entzog.

Braucht auch mit 90 Jahren Personenschutz: Charlotte Knobloch, Münchner Ehrenbürgerin und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde. Foto: Sven Simon (Imago)

Nach Kriegsende erfuhr sie von der Ermordung ihrer Familie, kehrte allein in ihre Geburtsstadt München zurück und hatte den Mut, dort eine Familie zu gründen. Mit ihrer Gabe zur Versöhnung hat sie tief in die Gesellschaft hineingewirkt. Frank-Walter Steinmeier sagte bei ihrem Geburtstag: «Ohne Menschen wie Sie wäre auch ich heute ein anderer.»

«Ich habe ihm meine Meinung zu ihm ganz klar erklärt.» Charlotte Knobloch über Hubert Aiwanger

Charlotte Knobloch ist eine Frau ohne Illusionen; sie hat ein Gespür, das im Zuge ihrer Erfahrungen so fein werden musste. Sie sagt, der Vorfall habe gezeigt, welche Schäden Extremismus in der Gesellschaft anrichten könne. Darum die Ablehnung der Entschuldigung Aiwangers. «Ich habe ihm meine Meinung zu ihm, zu seiner Person ganz klar erklärt.» Die vergangenen Tage seien eine «enorme Belastung» für sie gewesen. Und: Erinnerungsarbeit «war vor 36 Jahren nötig, und das ist sie heute immer noch».

Im Bierzelt: Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und bayerischer Staatsminister für Wirtschaft. Foto: Uwe Lein (Keystone)

In der Münchner Stadtgesellschaft nimmt sie einen wichtigen Platz ein, nicht nur als elegante Erscheinung bei Empfängen, immer mit einem Lächeln. Wenn die Präsidentin, die Ehrenbürgerin, ruft, etwa zu nächtlichen Namenslesungen zum Gedenken an Juden, die während der NS-Zeit ihr Leben verloren, bleibt kaum einer der Eingeladenen fern.

«Ich werde nicht schweigen, solange ich fähig sein werde, ein Wort zu sagen.» Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende

Aus Respekt vor ihr werden in München bis heute keine Stolpersteine auf Trottoirs verlegt – weil sie das Bild aus Kindertagen nicht aus dem Kopf bekommt, als Juden während der Reichspogromnacht auf dem Boden lagen und getreten wurden. Charlotte Knobloch sagt: «Ich werde nicht schweigen, solange ich fähig sein werde, ein Wort zu sagen.»

Manchmal sieht man sie beim Spazieren, das Isar-Hochufer entlang. Langsam geht sie, leicht gebeugt; immer zwei Personenschützer an der Seite. Auch das ist Deutschland, 2023: eine 90-Jährige, die geschützt werden muss.

