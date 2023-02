Die Geschichte

Seit 2005 gibt es den Teambewerb an Weltmeisterschaften, 2009 in Val d’Isère wurde er nach einem Orkan mit starkem Schneefall in der Nacht zuvor abgesagt und ersatzlos gestrichen. Seit 2011 wird der Länderwettkampf im Parallel-Format ausgetragen. 2019 in Are holten die Schweizer Gold, 2015, 2017 und 2021 verloren sie jeweils das kleine Finale und wurden unglückliche Vierte. Vor zwei Jahren in Cortina siegte Norwegen vor Schweden und Deutschland.