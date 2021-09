Super League

45. Pause

Ich fürchte, das wird hier nichts mehr. Nicht in dieser Halbzeit. Es waren 45 Minuten, die ich Ihnen jetzt so in einem Jahresrückblick nicht unbedingt ans Herz legen würde. Ich schlage vor, wir strecken uns alle einmal ausgiebig, schütteln uns diese quälende Halbzeit Fussball aus den Gliedern und dann treffen wir uns in 15 Minuten hoffnungsvoll wieder genau hier. Ja? Toll!